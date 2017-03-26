Бензема: Мбаппе не нужно торопиться с переходом в топ-клуб

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высоко оценил потенциал 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, но призвал его не торопиться с переходом в топ-клуб.
«Мне говорили, что он просто феноменален, но я, честно говоря, видел его игру только обрывками. Килиан молодой парень, но футбол очень непрост, а в больших клубах тяжело вдвойне. Я приехал в Мадрид в 21 год. В „Лионе“ я тогда уже много чего добился, но когда приехал сюда — получил пощёчину.
Мой первый год в „Реале“ был слишком сложным. Ты резко оказываешься далеко от семьи, это многое значит. Плюс совсем другая конкуренция. Надеюсь, Мбаппе ждёт большая карьера, но нужно двигаться постепенно. Не надо уезжать в топ-клуб слишком рано. Там совсем другой уровень давления, не все оказываются к нему готовы в 18-19 лет», — сказал Бензема в интервью RMC.