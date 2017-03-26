Гончаренко: пока не знаю, что со Щенниковым, Миланов пропустит около месяца

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (2:0) травму получил защитник «армейцев» Георгий Щенников.
«В концовке матча с „Арсеналом“ повреждение получил Щенников, но пока не знаю, что с ним», — заявил Гончаренко.
Также наставник красно-синих заявил, что полузащитник Георги Миланова, получивший повреждение в расположении сборной Болгарии, пропустит около месяца.
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«Мы ещё не видели Миланова, но думаю, что он пропустит около месяца», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.