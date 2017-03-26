Костакурта: сейчас Неймар лучше, чем Месси и Роналду

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Костакурта выразил мнение, что на данный момент форвард «Барселоны» Неймар выступает лучше партнёра по команде нападающего Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.
«Как личность Неймар очень похож на Роналду. Он также активен в соцсетях, но у него нет тех качеств, которые есть у Криштиану. Однако, думаю, к концу карьеры они забьют приблизительно одинаковое количество голов. Если мы взглянем на выступления Неймара и сравним их с выступлениями Месси и Роналду, то поймём, что Неймар на данный момент лучше», — цитирует Костакурту Sky Sport Italia.