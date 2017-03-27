Хёнесс: Анчелотти страстно хочет победить «Реал» из-за того, как его уволили

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что главный тренер команды Карло Анчелотти очень хочет победить мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хёнесс подчеркнул, что итальянский специалист до сих пор не переварил свою отставку в испанском гранде.
«Карло знает «Реал» и его игроков как свои пять пальцев. Кроме того, Анчелотти страстно хочет победить «Реал» из-за того, как его уволили. Его уход из «Реала» не был очень приятным. Однако наш тренер вполне спокоен и успокаивает нас, говоря, что «Бавария» выйдет в полуфинал», — приводит слова Хёнесса AS.
Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов (сезон-2013/14), Кубок Испании (сезон-2013/14), Суперкубок УЕФА (2014) и клубный чемпионат мира (2014). Он был отправлен в отставку вследствие неудовлетворительных результатов.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 19 апреля.