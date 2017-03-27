Кравец: иностранец не будет переживать за сборную и страну так, как украинец

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Кравец, выступающий на правах аренды в испанской «Гранаде», ответил на вопрос о возможной натурализации легионеров.
«Моё отношение к данной теме скорее негативное. Ни один иностранец никогда не будет переживать за сборную и за саму Украину так, как будет переживать украинец. Даже если в команду придёт иностранец, который будет на голову сильнее остальных игроков, он никогда не покажет полной отдачи на поле и не выдаст эмоций в нужный момент. Я считаю, что каждый должен играть за свою страну и переживать за свою страну: как за людей, так и за футбол», — сказал Кравец в интервью FootballHub.