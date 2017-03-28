Слуцкий рассказал, что его удивило в Англии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какие футбольные моменты его поразили в Англии. Российский специалист находится в Лондоне, изучает английский язык и работу местных клубов.
«Больше всего меня поразили вещи за пределами футбольного поля. Например, потрясающий болельщицкий суппорт, то есть безграничное уважение к футболистам. Скажем, я смотрел матч действующего чемпиона «Лестера», который проигрывал «Челси» со счётом 0:3. Никто из болельщиков не ушёл до последней секунды. На 70-й минуте меняют Мусу, который провёл очень плохой матч, у него не получилась игра объективно, но весь стадион его стоя приветствует. Едешь в поезде с болельщиками, задаёшь вопросы про Мусу – все говорят: «Супер! Классный игрок!» Хотя „лисы“ купили его за огромные деньги, он не играет, у него такой отдачи нет, конкретика невысокая.
В Англии всё гиперпозитивно. Там люди помнят историю: если любой тренер или футболист что-то сделал для клуба, как-то его прославил, даже если просто защищал клубные цвета, этого уже достаточно. Если для нас Аршавин сегодня часто критикуемая фигура, хотя он был лучшим игроком страны 2000-х, то для болельщиков «Арсенала» это культовая фигура, легенда. Я не уверен, что для всех болельщиков «Зенита» он является таковым, хотя просто обязан быть именно таким. Футболист и тренер – это крайне уважаемые профессии в Англии. У нас это объекты для высмеивания, насмешек, иронии, ненависти – разных чувств, но не тех, которые можно назвать уважением, престижем. Каждый родитель в Англии будет рад, если его ребёнок станет профессиональным футболистом. Это подразумевает серьёзное уважение в обществе», — рассказал Слуцкий в эфире передачи «Английский акцент».