Тапиа: сделаем всё возможное, чтобы сократить срок дисквалификации Месси

Новый президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа намерен добиться сокращения срока дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболиста отстранили на четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018 за оскорбление одного из арбитров поединка с Чили (1:0).
«Месси не нужно беспокоиться. Мы сделаем всё возможное, чтобы уменьшить срок его дисквалификации. Это несправедливо», — цитирует Тапию Goal.
В отсутствие Лионеля Месси сборная Аргентины проиграла Боливии (0:2) и за четыре тура до конца отборочного турнира занимает 5-е место.