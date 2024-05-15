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Слишкович отреагировал на вопрос о стартовом составе «Спартака» после проигрыша «Балтике»

Слишкович отреагировал на вопрос о стартовом составе «Спартака» после проигрыша «Балтике»
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о стартовом составе красно-белых на проигранный матч с калининградской «Балтикой» (0:1) в финале нижней сетки плей-офф Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Почему команда вышла без чистых профильных нападающих? Ваша работа — это не понимать, почему у нас такой стартовый состав. Ваша задача задавать вопросы. Стартовый состав решаю я. У нас самый лучший состав. Миша Игнатов идет на один на один и не забивает, Угальде два раза один на один был перед вратарём. Давайте честно скажем, кто создавал моменты, а кто защищался. Они защищались хорошо, но мы не можем говорить, что наша команда не создавала моментов. Всё было, кроме реализации. Выигрываешь — ты гениален, проигрываешь — нет», — сказал Слишкович на послематчевой пресс-конференции.

Московский «Спартак» потерпел выездное поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:1 в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России и покинул турнир. Красно-белые нанесли по воротам соперника 18 ударов (семь в створ) против девяти ударов (три в створ) в исполнении хозяев поля.

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