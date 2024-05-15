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Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о критике в свой адрес в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о критике в свой адрес в этом сезоне
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Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о критике в свою сторону в сезоне-2023/2024.

– Как ты относишься к критике в свой адрес: якобы Вендел персонально потерял мотивацию играть в России и снизил к себе требования?
— Понимаю, что не всегда удаётся уйти с поля с забитым мячом или голевой передачей, но я в каждой игре стараюсь приносить пользу команде: помогаю в обороне, разгоняю атаки. Для меня футбол – это жизнь, и мне хочется завоевать максимально возможное количество трофеев с «Зенитом». Надеюсь, их будет много, потому что я рассчитываю надолго задержаться в Петербурге», — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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