Анчелотти объяснил, почему считает текущий сезон лучшим в карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскрыл секрет успеха своей команды после разгромной победы в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (5:0).

«Думаю, это лучший сезон в моей карьере. Большая часть успеха этой команды заключается в том, чтобы убедить всех усердно работать без мяча. Игроки это делают», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Также мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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