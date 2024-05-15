Шамкин: Дзюба, Ракицкий и Иванович отвечали за раздевалку, приятно было с ними работать

Бывший полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о тренировках и игре с лидерами петербургской команды в сезоне-2020/2021.

Тяжело ли играть с Дзюбой? Нет, в жизни он очень открытый человек, душа компании. А то, что было на футбольном поле, показывает его профессионализм и целеустремленность. Когда в команде есть лидер, который требует, – это очень приятно. Только положительные воспоминания.

В чём заключалось шефство Дзюбы и Ракицкого в «Зените»? Тогда ещё был Иванович. Они отвечали за раздевалку, за то, что происходит на поле. Были лидерами команды. Приятно было работать с футболистами такого класса. Конечно, они всегда подсказывали на тренировках и на поле – это неотъемлемая часть жизни лидеров и ветеранов команды. Я относился с большим уважением и всегда слушал», — приводит слова Шамкина «РБ Спорт».

Шамкин является воспитанником «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Летом 2023 перешёл в московское «Торпедо». Сумма трансфера составила € 200 тыс.

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