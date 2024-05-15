«Аталанта» — «Ювентус»: во сколько начало финала Кубка Италии, где смотреть трансляцию
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В финале Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встречалась с «Фиорентиной». Подопечные Джана Пьеро Гасперини проиграли в первом матче (0:1), но в ответной встрече разгромили соперника со счётом 4:1. «Ювентус» играл с «Лацио». Обе встречи завершились победами «Ювентуса» — 2:0 и 2:1.
Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер», завоевавший свой девятый по счёту и второй подряд трофей, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).
Комментарии
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