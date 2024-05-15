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Хавбек «Реала» Гюлер забил во втором матче подряд, всего у него четыре гола в девяти играх

Хавбек «Реала» Гюлер забил во втором матче подряд, всего у него четыре гола в девяти играх
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Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер забил во втором матче подряд, суммарно хавбек отличился четыре раза в девяти играх за «сливочных».

Молодой футболист забил пятый гол команды Карло Анчелотти в матче 36-го тура Ла Лиги с «Алавесом» накануне, 14 мая. «Сливочные» одержали убедительную победу со счётом 5:0. «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Мадридский клуб ещё после 34-го тура досрочно выиграл Примеру.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, 19-летний Арда Гюлер присоединился к «Реалу» прошлым летом из «Фенербахче». «Сливочным» в этом сезоне осталось провести ещё три матча. 19 мая мадридцы сыграют с «Вильярреалом» в рамках Ла Лиги, 25-го числа примут на домашней арене «Бетис», а 1 июня на «Уэмбли» встретятся с «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

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