Хавбек «Торпедо» рассказал, в какой футбол играет команда при Олеге Кононове

Атакующий полузащитник московского «Торпедо» Даниил Шамкин рассказал о том, какую игру пытается поставить возглавивший команду в январе 2024 года бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Что изменилось с приходом Кононова? Естественно, новая тактика, новые требования. Мы сейчас играем в интересный футбол. У нас нет каких-то примитивных выбиваний мяча. Мы играем «низом» – нас об этом просят, потому что в «Торпедо» собрано много техничных футболистов. Мне это очень подходит и нравится», — приводит слова Шамкина «РБ Спорт».

58-летний Олег Кононов был назначен на должность главного тренера столичного «Торпедо» в январе 2024 года, его предыдущим клубом был «Леон-Сатурн» из Второй лиги, ранее специалист тренировал такие клубы, как московский «Спартак», «Краснодар», «Ахмат» и тульский «Арсенал». Под его руководством автозаводцы провели 11 матчей, в которых одержали три победы при четырёх ничьих и четырёх поражениях.