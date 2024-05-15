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Стала известна статистика «Спартака» в проигранном матче Кубка России с «Балтикой»

Стала известна статистика «Спартака» в проигранном матче Кубка России с «Балтикой»
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14 мая в Калининграде на «Ростех Арене» завершился матч финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России «Балтика» — «Спартак». Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу центрального защитника Кевина Андраде на четвёртой минуте встречи и вышли в Суперфинал Кубка России, красно-белые завершили участие в турнире.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. «Спартак» создал у ворот «Балтики» 12 голевых моментов против четырёх в исполнении команды Сергея Игнашевича. Красно-белые нанесли 18 ударов по воротам (семь в створ), балтийцы — девять ударов (три в створ), превосходство московского клуба по ожидаемым голам (xG) составило 2,92 против 0,62. При этом гости владели мячом 65% времени, «Балтика» — 35%.

2 июня на московском стадионе «Лужники» калининградцы встретятся в Суперфинале Кубка России с победителем верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), которым станет «Зенит» или ЦСКА.

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