Тукманов оценил решение «Зенита» подписать пятилетний контракт с Семаком

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался по поводу решения руководства петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком на пять лет на улучшенных условиях.

«Думаю, что «Зенит» поступает правильно, подписывая новое соглашение с Семаком. Он доказал свою профпригодность.

Не знаю, нужно ли подписывать контракт на пять лет. Здесь нужно смотреть, как будут развиваться события. Но, наверное, надо сохранять Семака ещё на два‑три года. Это будет абсолютно правильно. Под руководством Сергея «Зенит» пять раз становился чемпионом страны. Это решение в интересах клуба и города», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение председателя совета директоров Елены Илюхиной о планах клуба 25 мая подписать новый контракт на улучшенных условиях с главным тренером Сергеем Семаком, а также членами его тренерского штаба и игроками, которые внесли основной вклад в чемпионства сине-бело-голубых в пяти последних сезонах и завоевание права нанести на эмблему вторую чемпионскую звезду.

48-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, во всех пяти полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами. В текущей турнирной таблице петербуржцы находятся на втором месте за два тура до финиша, отставая на два очка от лидирующего «Динамо».