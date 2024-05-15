Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» после разгромной победы в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (5:0).

«Мы уже начали готовиться к финалу Лиги чемпионов. На следующей неделе мы подготовим игроков физически, а ещё через неделю – тактически. Но сейчас нам нужно отдохнуть. Мы это заслужили», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Также мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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