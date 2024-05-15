Беллингем вплотную приблизился к рекорду Линекера 37-летней давности среди англичан

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Алавес» из Витории. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу мадридцев. Один из мячей забил атакующий хавбек Джуд Беллингем, для которого этот мяч стал уже 19-м в текущем сезоне чемпионата Испании.

Таким образом, полузащитник вплотную приблизился к рекорду по голам в Испании среди англичан. Больше Беллингема за один сезон в истории турнира забивал лишь Гари Линекер. На счету именитого форварда 20 мячей в составе «Барселоны» в сезоне-1986/1987.

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Напомним, в текущем сезоне во всех турнирах Беллингем сыграл в 40 играх, в которых записал в свой актив 23 гола и 12 результативных передач. В двух последних встречах сезона в испанской Ла Лиге мадридский «Реал» встретится с «Вильярреалом» и «Бетисом».

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