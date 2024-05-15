Пивоваров — о выручке «Динамо» от букмекера: полагаю, это самая большая сумма в РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился данными о выручке московского клуба в сезоне-2023/2024.

«В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растёт по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, тем не менее она существенна. Более миллиарда рублей? С учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше. Предполагаю, это самая большая сумма (выручки от букмекера. — Прим. «Чемпионата») среди клубов РПЛ», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игру примет «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в последнем туре РПЛ команда Марцела Лички встретится с «Краснодаром», который на данный момент располагается на третьей строчке и отстаёт от «Динамо» на три очка.