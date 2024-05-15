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«Сити» обыграл «Тоттенхэм», «Эдмонтон» вырвал победу у «Ванкувера». Главное к утру

«Сити» обыграл «Тоттенхэм», «Эдмонтон» вырвал победу у «Ванкувера». Главное к утру
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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии, «Эдмонтон Ойлерз» победил «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, «Астон Вилла» впервые за 41 год квалифицировалась в Лигу чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Холанда позволил «Манчестер Сити» обыграть «Тоттенхэм» и выйти на первое место в АПЛ.
  2. «Эдмонтон» в драматичной концовке вырвал победу в 4-м матче с «Ванкувером». У Задорова пас.
  3. «Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов.
  4. «Бостон» обыграл «Флориду» в пятом матче серии, у Бобровского — 26 сейвов.
  5. Стало известно, при каком условии Медведев может опуститься на 5-е место рейтинга ATP.
  6. Де Брёйне вышел на второе место по голевым передачам в истории АПЛ.
  7. «Нью-Йорк» победил «Индиану» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА, Брансон набрал 44 очка.
  8. Марсело Гальярдо может стать новым главным тренером «Милана».
  9. Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, где сразится со Свёнтек.
  10. Беллингем вплотную приблизился к рекорду Линекера 37-летней давности среди англичан.
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