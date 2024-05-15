Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сити» обыграл «Тоттенхэм», «Эдмонтон» вырвал победу у «Ванкувера». Главное к утру

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии, «Эдмонтон Ойлерз» победил «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, «Астон Вилла» впервые за 41 год квалифицировалась в Лигу чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 15 мая Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 15 мая