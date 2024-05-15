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Вендел объяснил неудачную серию «Зенита»

Вендел объяснил неудачную серию «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал неудачные результаты петербургской команды в последних матчах чемпионата России.

«Порой как раз не хватает концентрации, иногда вратари соперников ловят кураж, периодически просто не везет. Но мы стараемся, работаем на полную, чтобы исправить это, создаем моменты. И будем продолжать создавать», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

По итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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