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«К себе вопросов не имею». Шамкин рассказал о работе с Игнашевичем в «Балтике»

«К себе вопросов не имею». Шамкин рассказал о работе с Игнашевичем в «Балтике»
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Атакующий полузащитник московского «Торпедо» Даниил Шамкин ответил на вопрос о том, что полезного он получил от работы под руководством главного тренера Сергея Игнашевича в калининградской «Балтике».

«Большой психолог, тактик. С ним было очень интересно поработать. Сейчас он делает хорошие шаги в тренерской карьере – вывел «Балтику» в Премьер-лигу. Разобрался ли я, почему не играл у Игнашевича? Честно, нет. Я отдавался процессу полностью, продолжал тренироваться. Поэтому к себе вопросов я не имею», — приводит слова Шамкина «РБ Спорт».

21-летний атакующий хавбек Даниил Шамкин выступал за калининградскую «Балтику» на правах аренды из петербургского «Зенита» с июля 2021 года по июнь 2022 года. 44-летний Сергей Игнашевич занял пост главного тренера балтийцев в октябре 2021 года. Под его руководством Шамкин сыграл в семи матчах с общим игровым временем 360 минут, не отметившись результативными действиями.

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