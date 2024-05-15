Защитник «Спартака» Маслов — о поражении от «Балтики»: самый обидный матч в сезоне

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал поражение московской команды в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).

«Это самый обидный матч в сезоне — сто процентов. Тут и важность игры, и то, как она складывалась. Не знаю, почему не реализовали моменты. Можно говорить про мистику, можно говорить про мастерство. Но факт есть факт — вратарь провёл «матч жизни», — приводит слова Маслова Sport24.

14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении: