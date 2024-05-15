Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Маслов — о поражении от «Балтики»: самый обидный матч в сезоне

Защитник «Спартака» Маслов — о поражении от «Балтики»: самый обидный матч в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал поражение московской команды в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Это самый обидный матч в сезоне — сто процентов. Тут и важность игры, и то, как она складывалась. Не знаю, почему не реализовали моменты. Можно говорить про мистику, можно говорить про мастерство. Но факт есть факт — вратарь провёл «матч жизни», — приводит слова Маслова Sport24.

14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Материалы по теме
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!

Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android