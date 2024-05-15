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Стала известна причина, по которой Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ»

Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пропустил тренировку своей команды перед матчем 32-го тура Лиги 1 с «Ниццей». Об это сообщает пресс-служба парижского клуба.

Сообщается, что Мбаппе страдает от дискомфорта в левом подколенном сухожилии. Клуб оставил форварда на лечении, не разрешив сегодня участвовать в тренировках команды.

Отметим, также тренировку перед встречей с «Ниццей» из-за различных травм пропустили Кейлор Навас (болезнь), Усман Дембеле (удар в левое бедро во время игры с «Тулузой»), Лукас Эрнандес (реабилитация после разрыва крестообразной связки колена), Серхио Рико (продолжает программу восстановления после тяжелейшей травмы головы),⁠ Преснел Кимпембе (восстановление от разрыва правого ахиллова сухожилия).

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 мячами и 10 голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: