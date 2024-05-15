Тренер «Монако» Хюттер высказался о квалификации клуба в Лигу чемпионов

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер высказался о квалификации монегасков в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Напомним, по итогам этой кампании команда Хюттера гарантировала себе серебряные медали чемпионата Франции.

«Я хочу поблагодарить своих игроков, тренеров, президента и спортивного директора. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть в Лиге чемпионов», — приводит слова Хюттера пресс-служба «Монако».

«Монако» набрал 64 очка после 33 матчей Лиги 1. В заключительном матче сезона монегаски встретятся с «Нантом». Отметим, что «Монако» впервые с сезона-2018/2019 напрямую выходит в Лигу чемпионов без квалификационных раундов. Тогда монегаски заняли четвёртое место в группе A c «Брюгге», мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».