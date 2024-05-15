Слишкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики» и вылет из Кубка России

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарий после поражения своей команды от калининградской «Балтики» в выездном матче финала Пути регионов Кубка России (0:1).

«Не могу сказать многого. Это игра, это футбол, где одна команда создает моменты, но не забивает, а другая выждала ошибку на стандарте, когда мы потеряли концентрацию. Пропустили ранний гол, было время вернуться. У нас были стопроцентные моменты, но реализация не была на том уровне. «Балтика» заслужила победу, она старалась. Выиграла у нас сегодня. Это футбол, такое бывает. Я поздравляю «Балтику» с проходом дальше», — сказал Слишкович на послематчевой пресс-конференции.

Матч финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России «Балтика» — «Спартак» завершился победой хозяев поля со счётом 1:0 благодаря голу защитника Кевина Андраде на четвёртой минуте игры. Красно-белые завершили борьбу за трофей, калининградцы в решающем матче встретятся с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.