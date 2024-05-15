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Слишкович: моменты «Спартака» с «Балтикой» — это не стиль Соболева

Слишкович: моменты «Спартака» с «Балтикой» — это не стиль Соболева
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о влиянии отсутствия в составе нападающего Александра Соболева на результат проигранного матча Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Можно ли сказать, что «Спартаку» не хватило Соболева? Нет. Я не считаю, что один игрок гарантирует тебе что‑то. Если посмотреть на наши моменты, то это движение за спиной, это не стиль Саши. Саша больше стоит спиной к воротам. Мы никогда не узнаем, было ли бы лучше, если бы Саша был здесь», — сказал Слишкович на послематчевой пресс-конференции.

14 мая в Калининграде на «Ростех Арене» прошёл матч финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России «Балтика» — «Спартак». Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу колумбийского защитника Кевина Андраде на четвёртой минуте игры и вышли в Суперфинал Кубка России, красно-белые завершили борьбу за трофей. Нападающий красно-белых Александр Соболев пропустил матч с «Балтикой» из-за недомогания.

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