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Анчелотти ответил на вопрос о будущем Модрича и Крооса в «Реале»

Анчелотти ответил на вопрос о будущем Модрича и Крооса в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитников «сливочных» Тони Крооса и Луки Модрича, у которых летом истекает контракт.

«Клуб поговорит с Кроосом и Модричем после финала Лиги чемпионов. Хочу, чтобы они остались. Мне кажется, что Кроос заслуживает «Золотой мяч», но я не думаю, что это произойдёт. Но, может быть, если он выиграет Лигу чемпионов и Евро-2024, почему бы и нет?» – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в текущем сезоне во всех турнирах 34-летний Кроос сыграл в 46 играх, в которых записал в свой актив один мяч и девять голевых передач. На счету 38-летнего Модрича два гола и восемь результативных передач в 43 матчах.

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Реал Мадрид
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Кто победит в основное время?
П1
X
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