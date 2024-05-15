Марсело Гальярдо может стать новым главным тренером «Милана»

«Милан» может назначить на пост главного тренера команды Марсело Гальярдо, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, руководство клуба будет пытаться заключить контракт с 48-летний аргентинским специалистом. На данный момент Гальярдо возглавляет «Аль- Иттихад» (Саудовская Аравия).

За свою профессиональную карьеру Гальярдо также успел поработать в «Насьонале» и «Ривер Плейте», с которым выиграл 13 трофеев.

Ранее стало известно, что «Милан» уволит нынешнего главного тренера Стефано Пиоли по окончанию сезона-2023/2024.

После 36 туров «Милан» занимает второе место в Серии А с 74 очками. Досрочным чемпионом страны стал «Интер» (92 очка).

«Аталанта» обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии