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Марсело Гальярдо может стать новым главным тренером «Милана»

Марсело Гальярдо может стать новым главным тренером «Милана»
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«Милан» может назначить на пост главного тренера команды Марсело Гальярдо, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, руководство клуба будет пытаться заключить контракт с 48-летний аргентинским специалистом. На данный момент Гальярдо возглавляет «Аль- Иттихад» (Саудовская Аравия).

За свою профессиональную карьеру Гальярдо также успел поработать в «Насьонале» и «Ривер Плейте», с которым выиграл 13 трофеев.

Ранее стало известно, что «Милан» уволит нынешнего главного тренера Стефано Пиоли по окончанию сезона-2023/2024.

После 36 туров «Милан» занимает второе место в Серии А с 74 очками. Досрочным чемпионом страны стал «Интер» (92 очка).

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