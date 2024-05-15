«Панатинаикос» выкупит защитника Тина Едвая у «Локомотива»

«Панатинаикос» принял решение выкупить защитника «Локомотива» Тина Едвая, сообщает Enwsi.

По информации источника, сумма выкупа может составить € 1,5 млн. 28-летний хорват подпишет с «Панатинаикосом» контракт на три года с зарплатой около € 950 тыс. за сезон.

Едвай перешёл в «Локомотив» из «Байера» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Летом 2023 года защитник отправился в аренду в «Панатинаикос» до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Едвай сыграл 37 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

После 28 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в РПЛ с 47 очками. Лидирует в чемпионате московское «Динамо» (53 очка).

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