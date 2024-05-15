Кайл Уолкер: не мог уснуть ночью, фанаты «Арсенала» пытались запускать фейерверки

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о победе в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Это было очень сложно, потому что эмоции захлестывали нас, но ребята сделали всё, что от них требовалось. Это ещё один шаг вперёд. Нужно выигрывать каждую игру. Сегодня мы должны были выполнить свою работу, но мы знаем, как быстро всё может измениться.

Мы готовимся, восстанавливаемся, с «Вест Хэмом» будет ещё один финал, и, надеюсь, мы сможем войти в историю этого великого клуба («Манчестер Сити» — прим. «Чемпионата»). До завершения работы ещё далеко. Надеюсь, мы сможем одержать победу. Если бы мне не нравилось давление, я бы не выбрал эту работу, эту команду.

Прошлой ночью я не мог уснуть. Они (болельщики «Арсенала» – прим. «Чемпионата») пытались запустить фейерверки, но нас там не было, они проморгали нас. Я должен был взять себя в руки и попытаться расслабиться сегодня днем. Я не могу описать то чувство, когда мы повели 2:0. Это была необычная игра, но мы соперники. «Шпоры» могли попасть в Лигу чемпионов. Было видно, что они ставят на кон все, чтобы выиграть игру», – приводит слова Уолкера Sky Sports.

После 37 туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 88 очками. Второе место занимает «Арсенал» (86 очков).

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