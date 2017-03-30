Ф. Перес — Пике: «Реал» уважают за его ценности

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на колкие слова защитника «Барселоны» Херарда Пике, который недавно заявил, что никогда не стал бы работать в стане «сливочных», поскольку не разделяет ценностей клуба, ведущего нечестную борьбу.
«Добро пожаловать туда, где важны лишь спортивные ценности: вызовы, страсть, мяч. После побед в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира мадридистас предвкушают новые успехи. Нашу команду уважают за боевой дух, несгибаемый характер, отсутствие тщеславия, уважение и убеждённость в том, что любая победа приводит к новому триумфу. Эти ценности находятся у нас в ДНК», — приводит слова Переса AS.