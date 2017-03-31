Митрюшкин: всегда с радостью приезжаю играть за Россию

Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин рассказал, нравится ли ему приезжать в молодёжную сборную России и доволен ли он обстановкой в национальной команде.
«У тебя есть клуб, и если ты вызываешься, то должен играть за сборную России. И я даже думаю, что это иногда плюс. В команде ты находишься три-четыре месяца, и тебе нужно сменить обстановку: уезжаешь, общаешься. Может быть, кого-то давно не видел, по кому-то соскучился. Вот я, например, играя в Швейцарии, могу соскучиться по общению с русскими ребятами. Поэтому приезжаю сюда, и мне всё очень нравится. Всегда с радостью приезжаю играть за сборную России.
Главное — выкладываться на сто процентов. Если ошибёшься, то никто не будет в раздевалке про тебя что-то говорить по этому поводу. Если ты старался, никаких претензий к тебе не будет. Всегда стараюсь, чтобы во вратарском коллективе мы хорошо общались. На поле вообще не может быть негатива, только позитив», — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе РФС.