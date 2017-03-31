«Анжи» – «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

31 марта в Каспийске, на стадионе «Анжи-Арена», состоится матч 21-го тура РФПЛ. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» – «Урал».
Встречу 31.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. Семь раз победу праздновали футболисты «Урала», семь раз матч завершился вничью, и шесть раз сильнее оказывались игроки «Анжи». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Анжи» со счётом 1:0.