Смольников: как-нибудь потом расскажу, что за травмы у меня были

Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал о своём функциональном состоянии. Футболист восстановился после повреждения и начал тренироваться в общей группе.
«Как здоровье? Надеюсь, что преодолел всё, а там видно будет. Как-нибудь потом расскажу, что за травмы были. Я уже неделю тренируюсь в общей группе, готовлюсь с командой к матчу с «Рубином». Посмотрим, буду ли играть, но для этого и работаю.
Пока все игроки в разном состоянии, поскольку многие приехали из расположения своих сборных, но у нас есть два дня, чтобы подготовиться к игре с «Рубином». Что изменилось с момента нашей встречи на «Петровском» с казанцами? Думаю, мало что. У них есть какие-то проблемы, а мы движемся к своей цели. Жду тяжёлой игры. Такая была и в Петербурге, несмотря на крупную победу 4:1.
Какое впечатление от игры сборной России? У сборной есть план, она идёт вперёд. Тренер находится в поиске, сейчас в команде много новых игроков. Где-то что-то не получается, но если стараться и трудиться, то всё получится. Сыграю ли на Кубке конфедераций? Посмотрим, что будет со здоровьем и в какой форме. Пока рано загадывать. Если буду хорошо играть, то, надеюсь, позовут», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.