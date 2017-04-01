Симеоне: меня будут ценить по матчу с «Малагой», а не по прошлым успехам

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что прошлые заслуги не играют роли в судьбе тренера. Аргентинский специалист сказал об этом перед матчем 29-го тура чемпионата Испании с «Малагой». Игра состоится 1 апреля на поле «Малаги».
«Я должен быть реалистом. Меня будут ценить по матчу с «Малагой», а не по прошлым успехам», — приводит слова Симеоне Marca.
Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством «матрасники» стали чемпионами Испании (2013/14), обладателями Кубка Испании (2012/13) и Суперкубка страны (2014), победителями Лиги Европы (2011/12) и обладателями Суперкубка УЕФА (2012). Кроме того, команда дважды участвовала в финале Лиги чемпионов, встречаясь с «Реалом». В сезоне-2013/14 «Атлетико» проиграл «сливочным» со счётом 1:4, а в предыдущем сезоне основное и дополнительное время игры закончилось ничьей со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти «Реал» победил со счётом 5:3.