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Талалаев — о тактике ЦСКА в матче с «Зенитом»: команды Федотова привыкли терпеть

Талалаев — о тактике ЦСКА в матче с «Зенитом»: команды Федотова привыкли терпеть
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какую тактику тренерский штаб московского ЦСКА выбрал на матч Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Команды Владимира Федотова привыкли терпеть, они терпят и ждут момента на поле. Команда Семака больше играет в футбол, а та игра, которую навязали армейцы — не очень привычна для «Зенита». Если говорить о тактике «Зенита», то был расчёт на свежесть и индивидуальные действия. Если о тактике ЦСКА — расчёт на взаимодействия. Считаю, что больше сработала тактика Федотова», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» состоялся накануне, 15 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва
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