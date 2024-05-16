Президент ФНЛ рассказал, существование какого клуба в лиге под вопросом

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, существование каких клубов лиги находится под угрозой.

— Существование каких клубов сейчас вызывает опасение?

— Есть проблемы с «Соколом» из Казани. Там вопрос обязательств, которые взял на себя спонсор. Коллеги из клуба и из ФНЛ общаются с существующим партнёром и ищут новых, чтобы продолжать сезон. Увы, такие случаи бывают. Тут клуб, который появился недавно, и это было тяжело предсказать. Договариваемся с РФС о том, чтобы мы могли проводить финансовый аудит и контролировать динамику по определённым статьям бюджетов. Многие европейские лиги имеют аудиторскую отчётность клубов за несколько сезонов. Это позволяет видеть в динамике изменения финансового состояния — и по доходам, и по расходам. Так появляется возможность анализировать, куда движется команда. А ещё эта информация может быть интересна потенциальным покупателям клуба, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.