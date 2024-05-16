Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заместитель спортивного директора «Интера»: мечтаю найти нового Санетти

Заместитель спортивного директора «Интера»: мечтаю найти нового Санетти
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель спортивного директора миланского «Интера» Дарио Баччин ответил на вопрос о своей мечте.

«Сделка, которой я больше всего горжусь? Надеюсь, такой будет следующая. Мечта? Я думаю о том, чтобы найти нового Санетти, который мог бы носить футболку «Интера» с 16 лет на протяжении всей карьеры», — приводит слова Баччина Sky Sport Italia.

50-летний экс-полузащитник и экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти выступал за миланский «Интер» с момента переезда в Европу в 1995 году до окончания карьеры в 2014-м, после чего занял пост вице-президента клуба, на котором работает и в настоящий момент. Является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Интер», долгие годы был капитаном команды. Четвёртый номер, под которым Санетти выступал за «нерадзурри», закреплён за ним навечно.

Материалы по теме
Функционер «Интера» рассказал о личных качествах главного тренера Симоне Индзаги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android