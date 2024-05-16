Заместитель спортивного директора «Интера»: мечтаю найти нового Санетти

Заместитель спортивного директора миланского «Интера» Дарио Баччин ответил на вопрос о своей мечте.

«Сделка, которой я больше всего горжусь? Надеюсь, такой будет следующая. Мечта? Я думаю о том, чтобы найти нового Санетти, который мог бы носить футболку «Интера» с 16 лет на протяжении всей карьеры», — приводит слова Баччина Sky Sport Italia.

50-летний экс-полузащитник и экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти выступал за миланский «Интер» с момента переезда в Европу в 1995 году до окончания карьеры в 2014-м, после чего занял пост вице-президента клуба, на котором работает и в настоящий момент. Является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Интер», долгие годы был капитаном команды. Четвёртый номер, под которым Санетти выступал за «нерадзурри», закреплён за ним навечно.