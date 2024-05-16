Защитник «Зенита» Алип: хотел бы извиниться перед Торопом, желаю ему здоровья

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался об ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Футболист извинился перед голкипером армейцев Владиславом Торопом, который покинул поле после их столкновения.

«Сперва хочу сказать большое спасибо болельщикам. Очень много фанатов пришли нас поддержать. Хотел бы извиниться перед Торопом. У него сейчас тяжёлое состояние. Желаю ему здоровья, чтобы он как можно скорее вышел на поле», – сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, в котором сыграет с калининградской «Балтикой». Ранее калининградцы обыграли московский «Спартак» — 1:0. Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня.