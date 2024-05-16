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Видеообзор победы «Зенита» по пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА

Видеообзор победы «Зенита» по пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА
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Вчера, 15 мая, состоялся ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти победу одержал «Зенит» — 5:4.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

Видео доступно на YouTube-канале CSKA TV. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, в котором сыграет с калининградской «Балтикой». Ранее калининградцы обыграли московский «Спартак» — 1:0. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

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