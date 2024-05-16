Видеообзор победы «Зенита» по пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА

Вчера, 15 мая, состоялся ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти победу одержал «Зенит» — 5:4.

Видео доступно на YouTube-канале CSKA TV. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, в котором сыграет с калининградской «Балтикой». Ранее калининградцы обыграли московский «Спартак» — 1:0. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.