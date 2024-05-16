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На футболиста «Енисея» составили протокол за мелкое хулиганство в Красноярске

На футболиста «Енисея» составили протокол за мелкое хулиганство в Красноярске
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Правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на футболиста красноярского «Енисея» Владимира Хозина, ставшего участником драки на базе отдыха в Красноярске.

«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — приводит слова неназванного представителя правоохранительных органов ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось о драке игроков «Енисея» с семьёй отдыхающих. Отмечалось, что виновниками конфликта, который произошёл в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярского клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Позднее футбольный клуб «Енисей» выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего, пообещав принять меры по отношению к футболистам.

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