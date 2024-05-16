Мор — о вылете «Спартака» из Кубка: где-то невезение, а где-то и мастерство подвело

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал вылет московского клуба из Кубка России. Напомним, красно-белые проиграли калининградской «Балтике» в финале Пути регионов со счётом 0:1. Таким образом, калининградцы вышли в Суперфинал Кубка, а «Спартак» вылетел из турнира. По мнению Мора, красно-белых нельзя упрекнуть в недостаточном желании, их поражение произошло из-за невезение и недостатка мастерства.

«Скажу честно, очень сильно расстроился после матча. Поздравлю «Балтику», она заслужила выход в финал. Считал «Спартак» фаворитом перед игрой, но появились сомнения, когда увидел составы. Полностью основной состав был у «Балтики», а у «Спартака» — очень сильно оборонительный. Они собирались играть на контратаках. Я надеялся, что «Спартак» будет играть первым номером, что и пришлось ему делать, но тогда, когда он пропустил.

«Спартак» не упрекнуть в нежелании, была масса моментов. Где‑то невезение, а где‑то и мастерство (подвело). Всегда если где‑то везет, то потом будет наоборот", — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».