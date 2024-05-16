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Почеттино прокомментировал удаление Джеймса и травму Мудрика в матче с «Брайтоном»

Почеттино прокомментировал удаление Джеймса и травму Мудрика в матче с «Брайтоном»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об удалении защитника Риса Джеймса и травме полузащитника Михаила Мудрика в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1).

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 34'     0:2 Нкунку – 64'     1:2 Уэлбек – 90+7'    
Удаления: нет / Джеймс – 88'

«Нет, я не видел момент после игры. Мне трудно высказывать своё мнение, когда у меня не было времени посмотреть повтор. Возможно, это из-за его обиды, но да, это больно, потому что это был фантастический футбольный вечер, Рис Джеймс — наш капитан и действительно важный игрок. Это разочаровывает, потому что теперь он пропустит следующую игру и, возможно, несколько матчей в следующем сезоне», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Отмечается, что тренер подтвердил, что Михаил Мудрик пропустит заключительный матч сезона из-за того, что был вынужден покинуть поле из-за сотрясения мозга перед перерывом.

«Мы надеемся, что всё в порядке», — добавил Почеттино.

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