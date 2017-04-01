Шекспир: ещё недавно «Лестер» списывали со счётов, а сейчас всё перевернулось

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир отметил удачные выступления команды в последних турах чемпионата Англии. «Лисы» одержали три победы подряд, поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице, имея отрыв в шесть очков от зоны вылета.
«Лестер» является доказательством того, что в футболе всё может перевернуться. Ещё три тура назад мы были внизу турнирной таблицы, а люди списывали нас со счетов. Тем не менее чем быстрее мы обезопасим себя от вылета, тем лучше. Это наша основная задача. У нас впереди два домашних матча, победив в которых почувствуем себя в безопасности, а в случае поражений всё может быть наоборот», — цитирует Шекспира BBC Sport.
В матчах 30-го и 31-го тура «Лестер» на своём поле примет «Сток Сити» (1 апреля) и «Сандерленд» (4 апреля).