Кирьяков: Думбия смог в одиночку отодвинуть игру от ворот, переломил ход матча

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы над «Томью» в матче 21-го тура РФПЛ и выделил полузащитника Муссу Думбия. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0.
«Приятно побеждать! В любом случае мы не обольщаемся. По первому тайму к игрокам у меня минимум замечаний. Мы забили быстрый гол, до перерыва нужно было забивать ещё. Во втором тайме был провальный отрезок, были серьёзные проблемы. Мы проанализируем действия игроков. По горячим следам это сделать тяжело. Потом команда проявила характер, забила второй мяч, третий. Сегодня многое стояло на кону, победа была нам необходима.
Реализацией моментов я не доволен. Не только реализацией, но и обострениями в атаке. Не хватало острых фланговых передач. Возможно, это нехватка мастерства. Кого могу отметить? Мусса сегодня отлично поработал. Думбия смог сегодня в одиночку отодвинуть игру от наших ворот во втором тайме, переломил ход игры. В итоге он и сам забил, и начал третью голевую атаку», — цитирует Кирьякова сайт «Арсенала».