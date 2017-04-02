Вайнцирль: «Шальке» был ближе к победе в рурском дерби, чем «Боруссия» Д

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал результат рурского дерби с дортмундской «Боруссией» (1:1).
«Это был очень интенсивный матч. «Боруссия» показала, что она команда очень высокого уровня. Но мы хорошо оборонялись. Было обидно пропустить, ведь всего за несколько мгновений до этого мы могли сами открыть счёт. После мы показали силу духа и смогли сравнять счёт. В этом нервном матче мы были ближе к победе, чем «Боруссия». Моя команда билась на поле. Особенно я горжусь игрой, показанной во втором тайме.
По поводу ситуации в дополнительное время с неназначенным пенальти у меня однозначное мнение, но я не буду его высказывать. Две недели назад Дитер Хеккинг после матча в Лиге Европы публично не стал комментировать эпизод с игрой рукой в штрафной. Мне импонирует его поступок, я сегодня поступлю так же», — цитирует Вайнцирля сайт «Шальке».