Фёллер: твёрдо уверен, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер выразил уверенность в том, что команда не покинет элитный дивизион немецкого футбола. По ходу текущего сезона «Байер» лихорадило; был уволен с поста главного тренера Роджер Шмидт, которого сменил Коркут Тайфун.
«Перед стартом сезона мы думали, что у нашей команды один из сильнейших составов за историю клуба. И мы должны сделать всё, чтобы не вылететь из Бундеслиги. Я сам убеждён, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге. Мы должны внимательно смотреть назад, а впереди видеть надежду», — цитирует Фёллера интернет-издание Sport1.
После 26-го тура национального первенства «Байер» с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.