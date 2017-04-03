Косельни выбыл из строя из-за травмы ахилла

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни во время домашнего матча чемпионата Англии с «Манчестер Сити» получил травму ахилла и выбыл на неопределённый срок. Об этом после игры, которая закончилась ничьей 2:2, сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер. 31-летний игрок покинул поле «Эмирейтс» в перерыве матча.
«Не знаю, как долго будет восстанавливаться Косельни. Он ушёл в перерыве из-за проблем с ахиллом. Пока не знаю, сколько времени ему потребуется. Рэмси и Окслейд-Чемберлен имеют шансы восстановиться к матчу в среду», — цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».