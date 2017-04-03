Зобнин: хочу извиниться перед болельщиками «Спартака» за такую нервную игру

«Наконец-то забил в официальном матче. Удалось победить в таком тяжёлом матче, поэтому эмоции больше положительные. Много ошибались, могли играть лучше. Может, это было связано с играми сборных, не знаю. Хочется извиниться перед болельщиками за такую нервную игру. Вели 2:0, играли спокойно, доводили матч до победы, но малейшая потеря концентрации, и получаем два гола за две минуты. Это не приятно не нам, не болельщикам. При 2:2 была чуйка, что забьём.
Я бы не сказал, что это чемпионский фарт. Мы много работаем на тренировках. Мы стали командой, и где-то нам везёт. Но мы должны играть лучше, чтобы этот фарт никуда не ушёл», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Видео голов Зобнина доступно в «Твиттере» РФПЛ.